Derede balık avlarken hayatını kaybeden 2 kuzen son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde derede elektrik ile balık tutmak isterken akıma kapılarak hayatını kaybeden 2 kuzen, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Berber (25), kuzeni Cihan Berber (21) ve Mehmet G. (18) Keş Deresi'nde balık avlamak için elektrik akımı verdi. Bu sırada akıma kapılan 3 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ekipler ve vatandaşların yardımı ile sudan çıkartılan yaralılar, Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber, Korgan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Mehmet G. ise buradaki tedavisinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kuzenler için bugün ilçeye bağlı Hekimoğlu Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile, burada taziyeleri kabul ederken, kuzenler ise ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Korgan Kaymakamı Mikail Ersöz, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, siyasi partilerin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa