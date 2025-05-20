Dere yatağında bıçaklanmış halde bulunan şahsın katil zanlısı kurulan özel ekip sayesinde yakalandı

Dere yatağında bıçaklanmış halde bulunan Haydar Çakmak'ın (40) katil zanlısı, kurulan özel ekip sayesinde titizlikle yürütülen operasyon ile yakalandı.

Olay, 16 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Mürsel Uluç Mahallesi'nde Dikmen'de bir dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavga seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ise Haydar Çakmak'ı (40) dere yatağında hareketsiz yatarken buldu ve ekiplerce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Çakmak'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma üzerine ayrıntılı kamera çalışması ile özel bir ekip kuruldu. Kurulan ekip 20 saat sonra zanlının 2010 doğumlu Y.T.B. (15) olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonrası yakalanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aynı zamanda temizlik görevlisi olan Çakmak'ın, her gün iş ile ev arasında gidip geldiği güzergahın dere yatağı olduğu öğrenildi. Zanlı Y.T.B ise Çakmak'ı gasp etmek üzere bıçakla öldürüldü. - ANKARA