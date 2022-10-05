Dere yatağına uçan otomobildeki anne ve kızı yaralandı 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki anne ve kızı yaralandı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dere yatağına uçan otomobildeki anne ve kızı yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Nallıhan ilçesi D-14O Karayolu üzerinde Çayırhan Mahallesi girişi Solta Boğazı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yöne geçerek dere yatağına uçtu. Sürekli kazaların meydana geldiği bölgedeki kazada otomobilde bulunan anne ve kızı yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nallıhan Çayırhan Ankara 3. Sayfa Haberler

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