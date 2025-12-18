Haberler

DEM partili milletvekilinin 'Şantiye şefi' yakıştırmasını yaptığı Bakan Kurum'a yuvasına kavuşan depremzedelerden destek

Hatay'da deprem sonrası yuvalarına kavuşan vatandaşlar, DEM Partili milletvekilinin Bakan Kurum'a yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Depremzedeler, devletin yardımcı olduğunu ve bakanın çalışmalarına teşekkür etti.

Hatay'da depremin yaralarının sarılmasıyla sıcak yuvalarına kavuşan afetzede vatandaşlar, DEM Partili milletvekilinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a karşı 'şantiye şefi' söylemine tepki gösterdiler.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hitaben 'şantiye şefi' ifadelerini kullanmıştı. DEM Partili Koçyiğit'in söylemlerine karşı Bakan Kurum, "Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim" diyerek cevap vermişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ihya ve inşa sürecinin başında yer alan Bakan Kurum'a destek Hatay'da yuvalarına kavuşan vatandaşlardan geldi.

"Devletimiz çok güçlü ve Hatay'ı baştan inşa ettiler, dağları delip evler yapıp bizleri yerleştirdiler"

Yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten depremzede Mahmut Dağlı, başka bir hükümetin Antakya'yı ayağa kaldıramayacağını belirterek "6 Şubat depremi çok şiddetliydi. Deprem esnasından çocuklarımı ve eşimi alarak aşağıya indik. Ablamın evinin önünde çadırda kaldık. Konya'da yurtta kaldık. Konteyner kentte yaşamaya başladık. 1 yıl konteyner da yaşadıktan sonra kura çekimi oldu ve Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bir ev çıktı, eve 2 ay önce taşındım. Ev çok güzel. Yapanlardan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bakanımız Murat Kurumla ilgili yapılan açıklamaları sosyal medyada gördüm. DEM Partili Milletvekilinin yaptığı açıklama çok mantıksız oldu, başka bir hükümet Antakya'yı ayağa kaldıramaz. Devletimiz Antakya'yı baştan inşa ettiler. Bakanımız Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Bakanımız çok iyi çalışıyor ve hizmet ediyor. Kış aylarında evimizde doğal gaz var ve her taraf sıcak oluyor. Sabah işe gittiğimizde sıcak olduğundan dolayı zorluk çekmiyoruz. Devletimiz çok güçlü ve Hatay'ı baştan inşa ettiler. Dağları delip evler yapıp bizleri yerleştirdiler" dedi.

"Devletimizden Allah razı olsun, güzel ve eksiksiz olarak evimizi teslim ettiler"

Devlet tarafından yuvasının eksiksiz şekilde kendilerine teslim edildiğini söyleyen depremzede Ahmet Kılınç, "Depreme Antakya ilçesi Akhisar Mahallesi'nde yakalandık. Evimiz ağır hasar oldu. Konteyner kentte yaşamaya başladık. Evimiz çok güzel ve beğendik. Devletimizden Allah razı olsun. Güzel ve eksiksiz olarak evimizi teslim ettiler. Murat Kurum Bakanımızdan Allah razı olsun ve iyi ki bizim bakanımız olmuş. Konteyner çok dar olduğu için sığmıyorduk. Evimiz konteynerden daha iyi ve güzel" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
