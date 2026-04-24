Depremzede ailenin yaşadığı 2 konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede ailelerin kaldığı 2 konteyner alevler içerisinden kalarak kullanılamaz hale geldi. Depremden sonra konteynerde yaşamaya başlayan Sadettin Karaçay'ın yuvası ikinci kez yok oldu.

Asrın felaketinde evleri yıkılan Sadettin Karaçay ve ailesi depremin ardından Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde konteynerde hayatını sürdürmeye başladı. Öğle saatlerinde elektrik arkından dolayı çıktığı düşünülen yangında 2 konteynerde yangın çıktı. Konteynerlerin 8 dakika içerisinde alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süren müdahaleyle söndürdü. Çıkan yangından dolayı Karaçay ve ailesinin kaldığı konteynerler kullanılamaz hale gelirken içindeki eşyalar küle döndü.

"Depremde evleri yıkılmıştı ve son anda onları kurtarmıştık. Bu yangın ikinci bir felaketti"

Konteynerlerin dakikalar içerisinde alevlere teslim olduğunu anlatan Ali Karaçay, "Yangın öğlen saatlerinde elektrik kontağından çıktı. Yangın başladığında 8 dakika sonra alevler çepeçevre her yeri sardı. Kuzenim ve ailesi yaşıyordu. Yangında her şeyi yandı. Yangında; beyaz eşyaları, yatakları ve kıyafetleri yandı. Depremde evleri yıkılmıştı ve son anda onları kurtarmıştık. Bu yangın ikinci bir felaketti. Kuzenim burada 1,5 yıldır yaşıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

