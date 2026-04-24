Depremzede ailenin yaşadığı 2 konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede ailelerin kaldığı 2 konteyner alevler içerisinden kalarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede ailelerin kaldığı 2 konteyner alevler içerisinden kalarak kullanılamaz hale geldi. Depremden sonra konteynerde yaşamaya başlayan Sadettin Karaçay'ın yuvası ikinci kez yok oldu.

Asrın felaketinde evleri yıkılan Sadettin Karaçay ve ailesi depremin ardından Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde konteynerde hayatını sürdürmeye başladı. Öğle saatlerinde elektrik arkından dolayı çıktığı düşünülen yangında 2 konteynerde yangın çıktı. Konteynerlerin 8 dakika içerisinde alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süren müdahaleyle söndürdü. Çıkan yangından dolayı Karaçay ve ailesinin kaldığı konteynerler kullanılamaz hale gelirken içindeki eşyalar küle döndü.

"Depremde evleri yıkılmıştı ve son anda onları kurtarmıştık. Bu yangın ikinci bir felaketti"

Konteynerlerin dakikalar içerisinde alevlere teslim olduğunu anlatan Ali Karaçay, "Yangın öğlen saatlerinde elektrik kontağından çıktı. Yangın başladığında 8 dakika sonra alevler çepeçevre her yeri sardı. Kuzenim ve ailesi yaşıyordu. Yangında her şeyi yandı. Yangında; beyaz eşyaları, yatakları ve kıyafetleri yandı. Depremde evleri yıkılmıştı ve son anda onları kurtarmıştık. Bu yangın ikinci bir felaketti. Kuzenim burada 1,5 yıldır yaşıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

Piyasalarda Hürmüz gerilimi! 2 hafta sonra korkulan oldu
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı
Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak

Spor giyim devinden kritik karar! Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak