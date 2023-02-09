Depremin yıkıcı görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş Elbistan merkezli meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı bir araç kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin şok edici yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan felaketin yıkımı Adana'da bir araç kamerası tarafından kaydedildi. BETON PARÇALARI ARACA ÇARPIYOR Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı ve sonrasındaki toz bulutu kameraya yansıdı. Görüntülerde, bina yıkıldıktan sonra beton parçalarının araca çarptığı görüldü. Ortalığı toz dumanı sararken, araç içerisinde bulunan vatandaş büyük panik yaşadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Çukurova Elbistan Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Depremin yıkıcı görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.