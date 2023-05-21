Depremin vurduğu milyonluk dairelerde yıkım için gün sayılıyor Malatya'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentin en prestijli bölgesi olan Yeşilyurt Bostanbaşı'ndaki milyonluk yüzlerce yeni binanın önümüzdeki günler yıkılması bekleniyor.

Depremin vurduğu milyonluk dairelerde yıkım için gün sayılıyor

MALATYA - Malatya'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentin en prestijli bölgesi olan Yeşilyurt Bostanbaşı'ndaki milyonluk yüzlerce yeni binanın önümüzdeki günler yıkılması bekleniyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da kenttin en prestijli bölgesi olan Yeşilyurt Bostanbaşı bölgesindeki milyonluk yüzlerce yeni bina depremlerde ağır hasar alarak kullanılmaz hale geldi.

Bir çoğu yeni yapı olan binaların üzerlerinde hala satılık ilanları dururken, az hasarlı olarak tespit edilen bir çok yapıda ise tadilat çalışmalarına başlandı.

Deprem öncesi 3 ila 5 milyon fiyat aralığında satışı sunulan 6 Şubat ve 27 Şubat depremlerinden büyük hasar alan yüzlerce dairelerin ise önümüzdeki günlerde kontrollü bir şekilde yıkılması bekleniyor.