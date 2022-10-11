Osmaniye'deki deprem güvenlik kamerasına yansıdı: Bebek karyolası yerinden oynadı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem bir evin bebek odasının güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kadirli'de kaydedilen görüntülerde odadaki bebek karyolası uzun süre sallandı. Osmaniye akşam saatlerinde 5,1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü olan deprem Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. BEBEK KARYOLASI YERİNDEN OYNADI Vatandaşa korku dolu anlar yaşatan sarsıntının büyüklüğü Kadirli'de bir evin bebek odasındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Odadaki bebek karyolası depremin şiddetiyle uzun süre sallandı. Boş olduğu öğrenilen karyola yerinden oynadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye Deprem 3. Sayfa Haberler

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