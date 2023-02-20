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Depremin dehşet verici görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Depremin dehşet verici görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Malatya'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıya dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Malatya'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıya dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

Malatya'da, depremin dehşet verici görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde meydana gelen ilk deprem sonrasında Yenihamam Mahallesi'nde bulunan bir otelle çok sayıda bina yıkılırken, Cezmi Kartay ile Aslantepe caddelerinde bir kişinin yıkılan binaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gündüz saatlerinde meydana gelen ikinci depreme kent merkezinde yakalanan vatandaşların kaçıştığı anlar da kameraya yansıdı.

Depremde cadde ve sokaklardaki binaların, trafik ışıkları ve aydınlatma direklerinin sallandığı anlar da görüntülerde yer aldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya Deprem 3. Sayfa Haberler

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