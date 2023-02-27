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Depremin ardından enkazda oluşan toz bulutu böyle görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Depremin ardından enkazda oluşan toz bulutu böyle görüntülendi Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların oluşturduğu toz bulutu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Depremin ardından enkazda oluşan toz bulutu böyle görüntülendi

MALATYA - Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların oluşturduğu toz bulutu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Genel Haberler

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