Depremin 21'inci gününde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor 3. Sayfa Haberleri Depremin 21'inci gününde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi Malatya'da depremin 21'inci gününde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi. Depremin 21'inci gününde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi MALATYA - Malatya'da depremin 21'inci gününde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Malatya'da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremin 21'inci gününde iş makineleri ile kentin belirli bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülmeye devam ederken, enkazlardan kaldırılan molozlar ise hafriyat kamyonları şehir merkezinin dışına taşınıyor. Yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları dron ile görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler

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