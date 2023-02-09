Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa Haberleri

Depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandıMERSİN Depremde Kahramanmaraş ve Hatay'da hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi memleketleri Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN Depremde Kahramanmaraş ve Hatay'da hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi memleketleri Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler bir çok ilde can kaybına neden oldu. Depremde Hatay'da hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tuğba Güneş ile Kahramanmaraş'ta yaşamını yitiren Fatih Şen ile eşi Reyhan Şen'in cenazeleri memleketleri Mersin'e getirildi. Vefat edenlerden Tuğba Güneş'in cenazesi Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'nde bulunan Alata Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Fatih Şen ile eşi Tuğba Şen'in cenazesi ise Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Aileler ile yakınları ve bir çok vatandaşın katıldığı cenaze törenlerinde göz yaşları dinmedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Mersin Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title