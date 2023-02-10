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Depremde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı

3. Sayfa Haberleri

Depremde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazıŞANLIURFA Depremde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'daki Dergah Camisinde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Depremde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı

ŞANLIURFA Depremde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'daki Dergah Camisinde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa'da, Hz. İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde bulunan Dergah Camisinde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi depremde hayatını kaybedenler için saf tuttu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de katıldığı gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Ramazan Tolan kıldırdı. Namaz sonrası binlerce kişi hayatını kaybedenler için dua etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Dergah 3. Sayfa Haberler

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