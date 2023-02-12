Depremde hayatını kaybeden genç icra müdürü Eskişehir'de toprağa verildi

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki icra müdürü Melike Arıyürek, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce kişi yaşamını yitirdi. Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'ın Besni ilçesinde icra müdürü olarak görev yapan 28 yaşındaki Melike Arıyürek, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi Üzüm Kent Sitesi'nin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Arıyürek'in cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi.

Melike Arıyürek'in cenazesi, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Esentepe Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Melike Arıyürek'in babası Ercan Arıyürek, annesi Deniz Arıyürek, kardeşleri Merve ve Elif Arıyürek'in yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR