Depremde hayatını kaybeden 40 yaşındaki tur rehberi Tayfun Dal toprağa verildi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin etkilediği 10 ilden biri olan Adıyaman'da eğitim turu için giden rehber kafilesi içerisindeki rehberlerden Tayfun Dal...

Depremde hayatını kaybeden 40 yaşındaki tur rehberi Tayfun Dal toprağa verildi

MUĞLA - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin etkilediği 10 ilden biri olan Adıyaman'da eğitim turu için giden rehber kafilesi içerisindeki rehberlerden Tayfun Dal gözyaşları içinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Turist Rehberleri Birliği'nin uygulama eğitimi dahilinde Güneydoğu eğitimine giden 43 kişilik ekibin içinde yer alan Tayfun Dal Adıyaman'da depreme yakalandı. Kaldığı otelin enkazından çıkartılan Dal'ın cansız bedeni memleketi Marmaris'e getirildi. Hayatını kaybeden Dal için, Beldibi Mahallesi Altınoluk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Ramazan Dal ve kardeşi Hakan Dal ile birlikte; akraba ve dostlarının taziyelerini kabul etti.

Cenazeye törenine, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, TURSAB BTK Başkanı Suat Esin, GETOB başkanı Mustafa Deliveli, ilçe sivil toplum örgütü temsilcileri, Dal ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.