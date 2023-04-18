Depremde hasar alan bina güçlükle yıkılabildi

Malatya'da kent merkezinde bulunan ve depremde hasar alan 7 katlı bir bina üç günlük çalışma sonrası yıkılabildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da bir taraftan depremin yaraları sarılırken, bir taraftan da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ile enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde hasar alan yaklaşık 25 yıl önce inşa edilen 7 katlı bir binanın yıkımı ise üç günlük çalışmalar sonrası gerçekleşebildi.

Binanın yıkılmasına üzüldüklerini aktaran mülkiyet sahibi Hacı Osman Kalı, "Binayı 22 yıl önce alın teri ile almıştık. Aldığımızda yeni inşaatı yapılmıştı. Depremle uğraşırken binanın ağır hasarlı olduğunu duyduk vaktimiz olmadığı için gelip bakamadık daha sonra acil yıkılacaklar arasına girdiğini öğrenince yetkililere ulaştım ve yıkıma ihtiraz ettik. Binayı incelediğimizde sadece asansör kulesi patlamış ve sıvaları dökülmüştü. İki gün sonra geldiğimizde maalesef binanın yıkıldığını gördük çok üzüldük. Yıkılmasında değiliz üç gündür yıkımı bitiremediler çok zorlandılar. Bu bina 7 katlı bir bina olup devlet ihalesiyle yapılmıştı çok sağlam kale gibi bir binaydı dev makineler üç günde yıkamadı" diye konuştu. - MALATYA