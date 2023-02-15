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Depremde enkaz altında kalan anne ve 3 çocuğu Burdur'da toprağa verildi

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Depremde enkaz altında kalan anne ve 3 çocuğu Burdur'da toprağa verildi Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 36 yaşındaki anne ve 3 küçük çocuğu, Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi.

Depremde enkaz altında kalan anne ve 3 çocuğu Burdur'da toprağa verildi

BURDUR - Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 36 yaşındaki anne ve 3 küçük çocuğu, Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 'Asrın felaketi' olarak tanımlanan 9 saat aralıklarla meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında, Kahramanmaraş'ta yaşayan Emra Kahveci ve çocukları Taha Asım (7), Muhsin Kerem ve Hiran Nur enkaz altında kaldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Suriye'de geçici görevde olan Doktor Bahadır Kahveci, eşi ve çocuklarına ulaşabilmek için Kahramanmaraş'a dönerek ailesini kurtarmaya çalıştı. Depremin 7'nci gününde Emra Kahveci ve çocukları Taha Asım, Muhsin Kerem ve Hiran Nur'un cansız bedenleri ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı.

Memleketi Bucak'a getirilen anne ve çocukların cenazeleri büyük bir kalabalıkla kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'de bulunan Hacısarılar Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile çok sayıda kişi katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kağan Onaran - 3. Sayfa

Kahramanmaraş Deprem Burdur 3. Sayfa Yerel Haberler

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