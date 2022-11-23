Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem sırasında Bilecik'te ilginç görüntü

3. Sayfa Haberleri

Dün gece Düzce'de meydana gelen deprem anında Bilecik'in Okluca Köyü'nde ilginç bir ışık görüntüsü kaydedildi.

Dün gece Düzce'de meydana gelen deprem anında Bilecik'in Okluca Köyü'nde ilginç bir ışık görüntüsü kaydedildi.

Saat 04.08'de gerçekleşen ve merkez üssü Düzce Gölyaka olarak kaydedilen deprem, birçok çevre il ve ilçe gibi Bilecik ve ilçelerinde da hissedildi. Bilecik merkeze bağlı 40 kilometre uzaklıktaki Bursa yolu üzerindeki Okluca Köyü'nde deprem anında ilginç bir görüntü kaydedildi. Köyde ikamet eden Caner Demiröz, gece deprem sonrası evinin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri sabah incelerken bir detay fark etti. Demiröz, deprem anında köye yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Kocaeli semalarında ortaya çıkan ışık huzmesinin kısa süreli olarak havaya yükselmesi dikkatini çekti. Saat 04.08'ün 45'inci saniyesinde kaydedilen görüntülerde, dağların arka kısmında parlama gibi kısa süreli oluşan ışıkların görülmesi yer alıyor. - BİLECİK

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölyaka Bilecik Bursa Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title