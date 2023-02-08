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Deprem bölgesine giden tırın taşıdığı iş makinesi yola devrildi

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale'de deprem bölgesine giden tırın taşıdığı iş makinesi, kavşaktan dönmeye çalışırken devrildi.

Kırıkkale'de deprem bölgesine giden tırın taşıdığı iş makinesi, kavşaktan dönmeye çalışırken devrildi.

Kaza, Ankara- Kırıkkale karayolu üzerindeki Virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinden deprem bölgesi Gaziantep'e gitmek için yola çıkan tırın üzerindeki iş makinesi, kavşaktan dönmeye çalışırken yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik yoğunluğunun yaşandığı karayolunda güvenlik önlemi aldı. Yola devrilen iş makinesi tıra yüklendi. Güvenlik önlemi için bir süre araç trafiğine kapatılan karayolu da yeniden ulaşıma açıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Kalecik Ankara 3. Sayfa Haberler

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