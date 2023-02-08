Deprem bölgesindeki enkazlar böyle görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Deprem bölgesindeki enkazlar böyle görüntülendi Deprem bölgelerinden Malatya, depremin ikinci gününde havadan görüntülenirken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Deprem bölgesindeki enkazlar böyle görüntülendi MALATYA - Deprem bölgelerinden Malatya, depremin ikinci gününde havadan görüntülenirken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından Malatya'nın başta Battalgazi ilçesi olmak üzere birçok bölgesinde binalar yıkıldı. Yıkılan binalar depremin ikinci gününde drone ile havadan görüntülendi. Birçok kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler ve vatandaşlar enkaz bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Deprem 3. Sayfa Haberler

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