Depoya saklanmış 44 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda atıl depoda saklanan 44 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde bir iş yerine ait depoya operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde, şüpheli S.P.'nin (46) uyuşturucu maddeleri atıl görünümlü depoda sakladığı tespit edildi.

Depoda gerçekleştirilen aramada 44 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. S.P. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
