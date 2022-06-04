Depoya giren yılan ekipleri harekete geçirdi - Haberler

Depoya giren yılan ekipleri harekete geçirdi Depoya giren yılan ekipleri harekete geçirdi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir depoya giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Depoya giren yılan ekipleri harekete geçirdi KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir depoya giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir tesisin depo kısmına giren yılanı gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yılan yakalanarak depodan çıkartıldı. Yılan yerleşim alanlarından uzak bir noktada doğaya bırakıldı. İhlas Haber Ajansı / Sedat Ağacıkoğlu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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