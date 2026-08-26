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Depoda çıkan yangın korkuttu

Depoda çıkan yangın korkuttu
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Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi'nde bir binanın deposunda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kartonların tutuşmasıyla başlayan yangında yaralanan olmazken, polis inceleme başlattı.

Zonguldak'ta bir binanın deposunda kartonların tutuşmasıyla yangın çıktı, edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iki katlı bir binanın depo kısmında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Depoda bulunan kartonların tutuşmasıyla birlikte dumanlar biranda gök yüzünü kapladı. Dumanların yükselmesiyle birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, büyümeden kontrol altına aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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