Depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erzincan'da faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunun yanında bulunan ayrı bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Erzincan Merkez Gülabibey Mahallesi 985 Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunun malzeme koymak için bahçesinde yapılan ayrı bir deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu deponun yanında bulunan başka bir depoya sirayet etmeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN