Denizli Valisi Yangın Söndürme Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Güncelleme:
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangınında yürütülen söndürme çalışmalarını takip ederek, yetkililerle birlikte durum değerlendirmesi yaptı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akabinde, Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezine geçen Vali Coşkun, yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmaların koordinasyonu ve değerlendirilmesi amacıyla yangın harekat merkezinde yetkililer ile bir araya geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
