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Denizli Valiliği, Hatay'da deprem mezarlığı kurdu

3. Sayfa Haberleri

Denizli Valiliği, Hatay'da deprem mezarlığı kurdu

Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in koordinatörlüğünde deprem mezarlığı oluşturuldu.

Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in koordinatörlüğünde deprem mezarlığı oluşturuldu.

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülürken; diğer taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor. Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlık alanına getirilen cenazeler, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait kepçeler tarafından kazılan ve numaralandırılan mezarlara kılınan cenaze namazlarının ardından dualar eşliğinde İslami usullere uygun bir şekilde defin yapılıyor.

Yeni oluşturulan deprem mezarlığı Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanırken, çalışmalara Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bizzat katıldı. Denizli Valiliği yönetiminde olan Antakya'daki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüsü Mehmet Aşık'ın nezaretinde din görevlileri eşliğinde İslami usullere uygun bir şekilde dualarla defin yapılıyor.

Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.

Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderiliyor. Ayrıca yeni yapılan her defin sonrası dijital ortamda hazırlanan mezarlık krokisi yenilenerek kayıt altına alınıyor. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Valiliği Antakya Deprem Hatay 3. Sayfa Haberler

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