Denizli'nin Tavas İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Denizli'nin Tavas İlçesinde Orman Yangını Çıktı
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Denizli'nin Tavas ilçesinde Akyar Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, kontrol altına alınması için çok sayıda ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle sürdürülüyor.

Denizli'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ormanlık alanda devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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