Denizli'nin Tavas İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Denizli'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ormanlık alanda devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ