Üye Girişi
Haberler

Denizli'nin Honaz ilçesinde bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Cinayet şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Vatandaşlardan edinilen bilgiye göre; aralarında geçmişe dayanan husumet olduğu iddia edilen B.F. ve H.K., sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. B.F., sokak ortasında H.K'yi bıçakladı. Kanlar içerisinde yerde kalan H.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi B.F., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocabaş denizli 3-sayfa Kavga Honaz 3.Sayfa Güncel Haberler

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok

 Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti

Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı? Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Alanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel ilk 11! En Nesyri ve Dzeko oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı nereden izlenir?
title