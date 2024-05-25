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Denizli'nin Çivril ilçesinde muhtar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Çivril'in Emircik Mahallesi muhtarı Ömür Kahraman, bir cenazeye katıldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ömür Kahraman'ın daha önce kalp ameliyatı olduğu belirtildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki ay önce muhtar seçilen Ömür Kahraman mezarlıkta kalp krizi geçirdi. Muhtar Kahraman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çivril'in Emircik Mahallesi muhtarı Ömür Kahraman (40) mahallesinde vefat eden bir mahalle sakinini cenazesine katıldı. Muhtar Kahraman cenazenin toprağa verildiği sırada kalp krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan Ömür Kahraman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Ömür Kahraman'ın daha önce kalp ameliyatı olduğu belirtildi. Ömür Kahraman'ın cenazesinin Emircik mahallesinde kılınan namazının ardından mahalle kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Denizli Çivril 3.Sayfa Sağlık Politika Güncel Haberler

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