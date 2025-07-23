Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Denizli'nin Çal ilçesi Belevi Mahallesi Balıkboğazı mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına ekipler hızlı ve cansiperane müdahale etti. Ormanlık alana yakın olduğu öğrenilen ve makilik alanda başlayan yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Aynı zamanda karadan ise 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personelle alevlere edilen müdahale sonucunda yangın fazla daha da büyümeden kontrol altına alındı. - DENİZLİ