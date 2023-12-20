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Denizli Merkezefendi ilçesinde motosiklete çarpan otomobil olay yerinden kaçtı

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Denizli Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada motosiklete çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Motosiklete çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Çarpıp yaralanmasına sebep olduğu motosiklet sürücüsünü olay yerinde bırakıp kaçtı

DENİZLİ - Denizli Merkezefendi ilçesinde motosiklete çarpan otomobil, yaralı motosiklet sürücüsüne aldırış etmeksizin olay yerinden kaçtı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Menderes Bulvarında saat 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.K.'ın kullandığı 20 F 4300 plakalı motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan S.F. kullandığı 34 BKK 864 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü gören S.F. olay yerinden yaya şeklinde kaçtı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık Ekiplerinin olay yerindeki müdahalerinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu olay yerine gelen ekipler çalışmalar sonucunda kaçan şahıs yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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