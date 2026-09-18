Haberler

Denizli Kale'de çatıya çıkan genci Belediye Başkanı Hayla kolundan çekip kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Kale ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra 4 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıkan genç, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarına rağmen inmeyi reddetti. Olay yerine gelen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, gencin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan çekip kurtardı; genç sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 4 katlı binanın çatısına çıkan genci, bir anlık dalgınlığından faydalanan Belediye Başkanı Erkan Hayla kolundan çekip kurtardı.

Olay, Kale merkez Cevherpaşa Mahallesi İstiklal Caddesi ile Fatih Caddesi'nin kesiştiği köşe başındaki inşaat halindeki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uzun yıllar Kalespor formasını terleten eski futbolcu Berkay Ç., bir süre işsiz kalınca Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından kendisine belediyede iş verildi.

Düzenli bir işe kavuşan Berkay Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartışma yaşadı. Aile içinde yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşini ikna edemeyen Berkay Ç., inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen müzakereci polisler, çatıdan sarkarak tehlikeli hareketler yapan genci ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Berkay Ç., daha sonra olay yerine getirilen eşi, kayınvalidesi ve yakınlarını da dinlemedi. Çatıda ikna çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri de zemine hava yatağı açtı.

Olayı haber alır almaz bölgeye gelen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, çatıya çıkarak personeli olan Berkay Ç. ile konuşmak istedi. Başkan Hayla, polis ekipleri ve arkadaşlarıyla konuşan Berkay Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan çekip kurtardı. Yaklaşık 1 saat çatıda kalan genç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tek teker üzerinde iki kişi: Göz göre göre kazaya davetiye çıkardılar

Göz göre göre kazaya davetiye: Canlarını da hiçe saydılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan’da bariyerlere çarparak yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Yanan otobüste ablası ölmüştü! 10 yaşındaki Nazlı da kurtarılamadı
Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı; tartışmalar büyüyor

Kraliyetin istemediği kitap daha çıkmadan çalındı!
Okan Buruk son kararını verdi! Yıldız oyuncu, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde

Son kararını verdi! Yıldız isim, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde
Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü değişti: Hasan Yiğit EGM emrine alındı

Okul saldırısının yaşandığı şehrin emniyet müdürü değişti
Suriyeli sanatçı Assala Nasri 15 yıl sonra Şam'a döndü

Esad rejiminden kaçmıştı! Ünlü sanatçının dönüşü muhteşem oldu