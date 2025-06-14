Denizli Jandarması, Teknolojik Donanımını Vatandaşa Tanıttı

Denizli Jandarması, Teknolojik Donanımını Vatandaşa Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 186. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, en son teknolojik araç ve gereçlerini vatandaşlara tanıttı. Trafik denetimleri, kaçakçılık, narkotik ve olay yeri inceleme gibi alanlarda kullanılan yenilikler dikkat çekti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 186. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahada kullandıkları teknolojik donanımı vatandaşlara tanıttı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, trafik denetlemesinde, kaçakçılıkta, narkotikte, olay yeri incelemede ve operasyon timlerinde kullandığı en son teknolojik araç gereçleri, silahları ve mühimmatı vatandaşlara tanıttı. Denizli Delikliçınar Meydanında düzenlenen ekipman sergisinde vatandaşlar merak ettikleri soruları jandarmaya sorma fırsattı buldu. Özellikle yeni nesil teknolojiye sahip araçlar ve milli yazılımlarla güncellenen sistemler dikkat çekti. Ziyaretçilere, yaka kameralarının yazılım güncellemeleri sayesinde yüz tanıma sistemleriyle aranan kişilerin daha kolay yakalanabildiği, ve yerli üretim olan trafik denetleme radar sistemi ile gece ve gündüz trafik denetlemesi yapıla bildiği ve yakalaması olan araçların daha hızlı tespit edildiği bilgisi aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki 'Cinci hoca' yakalandı

17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan "Cinci hoca" yakalandı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
title