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Denizli Honaz'da kargo aracı şarampole uçtu, 1 kişi öldü, 5 yaralandı

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Denizli'nin Honaz ilçesinde kargo aracının traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole uçan kargo aracının sürücüsü de yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesi Karakurt-Karateke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kargo aracı, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kargo aracı şarampole uçtu. Kazada traktörün römorkunda bulunan 5 kişi yola savrulurken, kargo aracının sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Nurcan Yenitürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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