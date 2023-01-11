Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağının sarp bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağının sarp bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını, geçen 9 saatin ardından kontrol altına alındı. Araçla ulaşımın olmadığı bölgede çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için zorlu arazi koşulları ve şiddetli fırtınaya karşı mücadele eden orman işçilerine, çevre illerden sevk edilen ekipler de destek verdi. Fırtına nedeniyle zaman zaman parlamalarım yaşandığı yangın bölgesinde ormana bağlı arazözler ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Merkezefendi Başkarcı Denizli 3. Sayfa Haberler

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