Denizli'deki Orman Yangını 3 Gündür Kontrol Altına Alınamıyor

Denizli'deki Orman Yangını 3 Gündür Kontrol Altına Alınamıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Yangın göletlerinde su seviyelerinin azalması nedeniyle tankerle su aktarma çalışmaları yürütülüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde başlayan orman yangını 3 gündür devam ediyor. Aydın ve Denizli sınırları içinde süren yangının çevrelerinde bulunan yangın göletlerinde suların azaldığı öğrenilirken ekipler tankerle aktarma yapılması için çalışmaların yürütüldüğü belirtti.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 3 gündür devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediliyor. Aynı zamanda Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde ve Buldan ilçesinin Çatak, Bostanyeri, Aktaş ve Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan yangın göletlerinde suların azaldığı öğrenildi. Yaşanılan gelişmelerin üzerine bölgeye 30 ton taşıma kapasitesi bulunan tankerlerle aktarma yapılması için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sarp arazide meydana gelen orman yangını kontrol altına almak için mücadelesi devam ediyor. Ayrıca sorumluluk bölgesi olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç ile Mourinho arasındaki son konuşma ortaya çıktı

Ali Koç ile Mourinho arasındaki son konuşma ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

19 yaşındaki Defne'nin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.