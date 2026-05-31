Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 3 ölü, 20 yaralı

Güncelleme:
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Otobüste 37 yolcu ve 3 görevli bulunuyordu.

Kaza, Denizli-Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir-Antalya seferini yapan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle başlayan yangın nedeniyle otobüs bir anda alev topuna döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemede, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen Anadolu Turizm'e ait yolcu otobüsünde 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kaza bölgesindeki çalışmaların sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
