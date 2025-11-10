Denizli'de Yol Kenarında Çok Sayıda Köpek Ölüsü Bulundu
Denizli'nin Buldan ilçesinde avcılar, Buldan-Güney Karayolu kenarında birçok köpek ölüsü keşfetti. Bulunan köpeklerin zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor.
Denizli'nin Buldan ilçesinde yol kenarında çok sayıda köpek ölüsü bulundu.
Bugün sabah ava çıkan avcılar Buldan- Güney Karayolu kenarında ölü halde bir köpeği fark ettiler. Daha sonra ilerledikçe daha başka köpeklerin de ölü halde yol kenarında olduğunu gördüler.
Avcılardan Musa Ekinci, Buldan-Güney Karayolu çöp toplama merkezi yakınlarında buldukları köpeklerin hiçbirinde silahla vurulduğuna dair bir belirti görmediklerini, büyük ihtimalle zehirlendiklerini düşündüklerini belirterek, "bizim tespit ettiğimiz 5 adet köpek ölü haldeydi. Arada birkaç tane de canlı dolaşanlar vardı. Ölü sayısının daha da fazla olabileceğini sanıyoruz" dedi.
Köpeklerin zehirlenerek mi öldükleri, zehirlendilerse de bilerek mi zehirlendikleri merak ediliyor. - DENİZLİ