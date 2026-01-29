Denizli Valiliği fırtına nedeniyle motorlu kurye faaliyetlerini durdurdu

Meteoroloji verileri doğrultusunda etkisini sürdürecek yoğun fırtına nedeniyle Denizli Valiliği, motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin il merkezinde trafiğe çıkışı geçici olarak durdurdu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda il genelinde etkili olması beklenen yoğun fırtına nedeniyle, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla motorlu kurye faaliyetlerine ara verildi. Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin il merkezinde trafiğe çıkışları 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 19.30'dan, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'a kadar durdurulduğu ifade edildi. - DENİZLİ