Denizli'de Yıldırım Çarpan Adam Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Honaz ilçesinde şiddetli yağmurda sığınmak için ağacın altına geçen Halil Bozdemir'e yıldırım çarptı. Hastaneye kaldırılan Bozdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde şiddetli yağmurda sığınmak için ağacın altına geçen şahsa yıldırım çarptı. Hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesinde perdecilik yapan Halil Bozdemir hafta sonu kendi tarla işleri için memleketi Honaz'a gitti. Gün içinde tarla işleri ile uğraşırken başlayan şiddetli yağmurda sığınmak için ağacın altına geçen Halil Bozdemir'e yıldırım çarptı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Honaz Devlet Hastanesine sevk etti.

Halil Bozdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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