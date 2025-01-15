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Denizli'de Yaşlı Adam Av Tüfeğiyle Öldürülmüş Halde Bulundu

Denizli'de Yaşlı Adam Av Tüfeğiyle Öldürülmüş Halde Bulundu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 63 yaşındaki Hüseyin Öztürk, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaşlı bir adam el ve yüzünden av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah karşı saat 06.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı kırsal Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 yaşındaki Hüseyin Öztürk'ün yaşadığı müstakil evden gelen silah sesi üzerine adrese giden komşuları, yaşlı adamı yerde kanlar içinde yatarken buldu. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Hüseyin Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Hüseyin Öztürk'ün cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk araştırmada, yaşlı adamın sol eli ve yüzünden av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine bulunan av tüfeği muhafaza altına alınırken, jandarma ekipleri Hüseyin Öztürk'ü eşi E.Ö.'nün ifadesine başvurdu. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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