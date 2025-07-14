Denizli'de Yanan Tekne Suya Battı: 1 Yaralı, 3 Turist Kurtarıldı

Denizli'de Işıklı Gölü üzerinde tur yapan bir tekne gölün ortasında alevlere teslim oldu. Tekne sahibinin yaralanıp, 3 misafirinde diğer teknelere alındığı yangında, alev alan tekne suya battı.

Olay, Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentin doğal güzellikleri arasında yer ala her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce misafiri ağırlayan nilüfer tarlası olarak da bilinen göl üzerinde Tayfun Eren kendisine ait tekneyle 3 kişilik turist grubunu tura çıkardı. Teknede bulunan yedek benzinin bir anlık parlaması sonucu tekne alevlerin arasında kaldı. Alev alan tekneyi fark eden diğer tekneler tekne içerisindekileri kurtarmak için yanan tekneye yöneldi. Tekne sahibi Tayfun Eren yaralı olarak, diğer üç turist ise yara almadan diğer tekneler tarafından kurtarıldı. Gölün ortasında alev alan tekne daha sonra ise battı. Tayfun Eren, kıyıda bekleyen ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. 3 turist ise bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ