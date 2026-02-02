Haberler

Yalnız yaşayan işitme engelli vatandaş evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yalnız yaşayan işitme engelli İhsan Çağırgan, iki gündür haber alınamayınca evinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yalnız yaşayan işitme engelli adamın yakınlarının iki gündür kendisinden haber alamaması üzerine evinde girilen evinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Huzur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan işitme engelli İhsan Çağırgan'dan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu merak ederek evine gitti. Kapıyı açan yakınları, Çağırgan'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Çağırgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre Çağırgan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
