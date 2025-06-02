Denizli'de Yağışlı Havada Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Yağışlı Havada Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan kamyonetin sürücüsü Mustafa Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan kamyonetin genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Demir'in (24) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı Demir, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Haberi alıp hastaneye gelen Demir'in ailesini yakınlarınca güçlükle sakinleştirildi. Mustafa Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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