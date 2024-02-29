Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda Zehir Taciri Tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zehir taciri tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Sarayköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldı. Yapılan takiplerin sonucunda jandarma ekipleri zehir tacirinin evine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ikamette yapılan aramalarda 6 bin 239 kilogram kubar esrar, 302 gram kenevir tohumu, 4 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet av tüfeği fişeği, 47 adet tabanca fişeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ