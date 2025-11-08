Haberler

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama
Güncelleme:
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi ve 21 kişi tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 21 kişi tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik timleri, 1-7 Kasım tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 15 bin 571 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 626 adet sentetik ecza hap, 109 adet ecstasy hap, 50 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 29 gram esrar, 26 gram skunk, 2 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 970 TL ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

