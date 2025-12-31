Haberler

Denizli'de narkotik timlerinin operasyonunda 20 zehir taciri yakalandı

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde İlçe emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. İlçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların kimlik ve adreslerini belirleyen polis ekipleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda, 193 gram kubar esrar, 198gram toz esrar, 4.26 gram metamfetamin, 21 adet galara, 3 gram sentetik kannabinoid, 1 adet lyrica hap ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
