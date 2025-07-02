Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
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Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 10 bin 403 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı zamanda adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Merkezefendi ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda 10 bin 403 kullanımlık sentetik kannobınoıd (uç) ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 1 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makama sevk edilirken şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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