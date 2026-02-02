Denizli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 118 bin 200 lira ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu arzının engellenmesine yönelik Denizli il merkezi ve ilçelerinde son bir hafta içerisinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 14 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 bin 780 kullanımlık (189 gram) sentetik kannabinoid (bonzai), 317 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet makas ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 118 bin 200 lira ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5 zehir taciri tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ