Haberler

Denizli'de kontrolden çıkan traktör devrildi; 1 yaralı

Denizli'de kontrolden çıkan traktör devrildi; 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çameli ilçesinde ormanlık alanda kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, ormanlık alanda kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Emekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; traktörüyle orman yolunda seyir halinde olan bir vatandaş, zeminin kaygan ve engebeli olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün yan devrilmesi sonucu sürücü traktörün altında kalarak yaralandı. Kazanın hemen ardından yaralı vatandaş, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalan yaralı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var

Hastaneyi karıştıran iddia! Halkı jet hızıyla tahliye ettiler